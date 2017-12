Aschach – In Oberösterreich lief am Vormittag ein Großeinsatz: Laut Oberösterreichischen Nachrichten gab es nach einem Chlorgasaustritt mindestens 40 Verletzte, mehrere von ihnen sollen schwer verletzt worden sein. Einige Mitarbeiter sollen das Gas eingeatmet haben, hieß es. Bei Chlorgas handelt es sich um ein Atemgift mit Ätz- und Reizwirkung. Es kann auf der Haut, in den Augen und den Atemwegen reizend bis ätzend wirken.

Rund 40 Personen sind in Spitäler nach Linz und Wels eingeliefert worden, berichtete Birgit Gitterle vom Roten Kreuz Eferding der APA. Die Betroffenen klagten großteils über Atemwegsprobleme. Laut Oberösterreichischen Nachrichten wurden sieben Menschen schwer verletzt.

Das Rote Kreuz war mit 20 Fahrzeugen im Einsatz, drei Hubschrauber leisteten Hilfe aus der Luft. Auch ein Gefahrstoffzug der Feuerwehr wurde angefordert.

Passiert ist der Zwischenfall in der Firma Agrana gegen 7.54 Uhr. Beim Abpumpen im Chemikalienlager dürfte aus einem Tank Chlorgas ausgetreten sein. Rund 200 Mitarbeiter mussten aus dem Firmengebäude evakuiert werden. Über die genauen Hintergründe ist derzeit noch nichts bekannt. Bei der Firma Agrana handelt es sich um einen Stärkehersteller. (APA/TT.com)