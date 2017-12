Wörgl – Gegen 8.40 Uhr war am Mittwoch ein 34-Jähriger mit seinem Wagen auf der Inntalautobahn (A12) in Richtung Innsbruck unterwegs. Im Baustellenbereich bei Wörgl fuhr der Autofahrer dann einem langsam vor ihm fahrenden Stattelzug hinten auf. Der Wagen drehte sich nach dem Aufprall und blieb quer zur Fahrbahn stehen. Im Motorraum brach ein Feuer aus. Der verletzte 34-Jährige konnte sich selbst aus dem brennenden Fahrzeug befreien. Der Fahrer des Sattelzugs, ein 43 Jahre alter Rumäne, eilte mit einem Feuerlöscher zu Hilfe. Er konnte den Brand löschen.

Der Autolenker wurde von der Rettung in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Auto entstand Totalschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Kufstein war an der Unfallstelle im Einsatz. (TT.com)