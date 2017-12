Innsbruck – Mittwochfrüh überquerte eine Fußgängerin in Innsbruck eine Kreuzung auf einem Schutzweg. Just in diesem Augenblick bog ein Wagen von links in die Straße ein. Das Auto berührte die 72-Jährige, die Frau stürzte zu Boden. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Am Fahrzeug entstand laut Polizei leichter Sachschaden. (TT.com)