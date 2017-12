Mieders – Am Mittwochnachmittag krachten in Mieders drei Pkw ineinander. Gegen 15:30 Uhr war ein 48-jähriger Österreicher mits einem Pkw auf der Gemeindestraße von Mieders in Richtung Neustift unterwegs. Als er in die B 183 auffahren wollte, übersah er eine 55-jährige Lenkerin mit ihrem Fahrzeug und prallte seitlich gegen den Pkw. Dadurch wurde das Fahrzeug der Frau auf die Gegenfahrbahn geschoben, wo es frontal gegen einen weiteren Pkw krachte, indem eine 44-Jährige saß. Die beiden Lenkerinnen mussten mit Verletzungen ins Krankenhaus Hall gebracht werden. An den drei Fahrzeugen entstand ein erheblicher Schaden. (TT.com)