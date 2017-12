Innsbruck – Weil ein 29-Jähriger seine Stoffhose auf eine Standleuchte gelegt hatte, kam es am Mittwochabend in Innsbruck zu einem Wohnungsbrand. Durch die eingeschaltete Lampe erhitzte sich die Hose und geriet kurz darauf in Brand. Mit einem Pulverlöscher gelang es dem 29-Jährigen, das Feuer zu bändigen. Dabei zog er sich leichte Brandwunden zu. Die Feuerwehr musste beim Eintreffen keine weiteren Löscharbeiten mehr durchführen. (TT.com)