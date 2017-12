Baden – In der Badener Fußgängerzone ist am Mittwochnachmittag ein Geländewagen in die Geschäftsauslage einer Papier- und Bürowarenhandlung gekracht. Ein Pensionist hatte nach Feuerwehrangaben die Kontrolle über seinen Automatik-Jeep verloren. Er wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Die Fahrt des Geländewagens war laut FF Baden-Stadt durch eine Betonsäule des Objektes gestoppt worden. Kunden und Angestellte im Geschäft blieben unverletzt. Das Auto wurde bei dem Unfall stark beschädigt, Motoröl lief aus. Vor und in der Papier- und Bürowarenhandlung lagen Trümmerteile und Glassplitter.

Die Feuerwehr stand mit 14 Mann im Einsatz. Der Unfallhergang wird von der Stadtpolizei Baden erhoben. (APA)