Stams – Ein Baum stürzte am Donnerstagvormittag bei Holzschlägerungsarbeiten in Stams auf einen Mann. Zwei Österreicher (27 und 47 Jahre alt) waren mit den Arbeiten im Gemeindegebiet von Stams beschäftigt. Der Jüngere signalisierte seinem Kollegen, der sich etwas unterhalb mit Entastungsarbeiten beschäftigt war, mittels Handzeichen, dass er eine Fichte fällen würde. Dies dürfte der 47-Jährige jedoch übersehen haben – er wurde vom umstürzenden Baum getroffen.

Der Mann wurde dabei schwer verletzt. Aufgrund des starken Schneefalls konnte er jedoch nicht per Hubschrauber geborgen werden. Nach einer Erstversorgung wurde er mit der Bergrettung nach Telfs transportiert und von dort per Hubschrauber in die Klinik in Innsbruck gebracht. (TT.com)