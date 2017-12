Ravensburg – Bei Ravensburg in Baden-Württemberg ist am Donnerstagabend ein Kleinflugzeug abgestürzt. Nach Angaben der Polizei waren drei Menschen an Bord der Cessna 510. Das Geschäftsflugzeug ging am Donnerstagabend in einem Waldstück bei Sieberatsreute zu Boden. Alle drei Insassen wurden dabei getötet. Die Cessna war auf dem Weg vom Flugplatz Frankfurt-Egelsbach nach Friedrichshafen. (APA/dpa/AFP)