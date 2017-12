Ravensburg – Beim Absturz eines kleinen Flugzeugs in der Nähe des Bodensees in Deutschland sind drei Menschen ums Leben gekommen, darunter auch zwei Österreicher. Dabei handelt es sich einen 45-jährigen Piloten aus Vorarlberg und einen 49-Jährigen aus Wien. Zudem starb ein 79-jähriger Fluggast aus dem östlichen Bodenseekreis, berichtete die Staatsanwaltschaft Ravensburg und das Polizeipräsidium Konstanz am Freitag.

Die Cessna war nach Polizeiangaben auf dem Weg vom Flugplatz Frankfurt-Egelsbach nach Friedrichshafen und ging am Donnerstagabend im Kreis Ravensburg zu Boden – warum, war zunächst unklar.

An der Unfallstelle seien die sterblichen Überreste von drei Personen gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher am Abend. „Wir gehen davon aus, dass es sich um die Insassen handelt.“

Die Absturzstelle liegt nach Berichten von Augenzeugen in einem kleinen Waldgebiet in der Nähe des Waldburger Teilortes Sieberatsreute. Der Unglücksort selbst ist abseits von Wohngebieten. Die Polizei sperrte das Gelände am Abend weiträumig ab, das Waldgebiet war mit mehreren Scheinwerfern hell erleuchtet.

Das Gelände sei recht unzugänglich, sagte der Sprecher weiter. Zudem schneie es in der Region. „Die Einsatzkräfte sind dort ziemlich gefordert.“ Dennoch liefen die Polizeimaßnahmen weiter. „Wir werden die ganze Nacht vor Ort sein.“ Auch Sachverständige der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung würden noch in der Nacht an der Unglücksstelle erwartet.

Der Polizei zufolge handelte es sich bei dem Kleinflugzeug um eine Cessna 510. Solche Maschinen werden häufig als Geschäftsflugzeuge eingesetzt. Ob es sich bei dem Flug am Donnerstag um eine Privat- oder Geschäftsreise gehandelt habe, sei derzeit aber noch unklar, sagte der Sprecher weiter. „Dazu haben wir noch keine Erkenntnisse.“ (dpa)