Kartitsch – Schwer verletzt wurden am Samstagvormittag zwei Eiskletterer aus Südtirol bei einer Tour im Bereich des Obstanser Wasserfalles in Kartitsch in Osttirol. Gegen 9.30 Uhr stürzte der Vorauskletternde in der zweiten Seillänge etwa zehn Meter oberhalb des Standplatzes. Sein Partner konnte ihn mittels Seil sichern. Durch die Wucht des Sturzes brachen jedoch die Standplatzsicherungen aus und beide Kletterer stürzten rund 70 Meter bis zum Wandfuß ab. Die beiden Männer –26 und 27 Jahre alt – wurden dabei schwer verletzt. Zwei Bergsteiger aus Italien beobachteten den Unfall, leisteten Erste Hilfe und setzten einen Notruf ab. Die beiden Verletzten wurden schließlich von Notarzthubschraubern geborgen und abtransportiert. Die genauen Unfallumstände sind derzeit Gegenstand von Ermittlungen.

Bei der Bergung waren die Bergrettung Kartitsch/Obertilliach, die Alpinpolizei, die Notarzthubschrauber RK 1 und Martin 7 sowie der Polizeihubschrauber der Flugeinsatzstelle Innsbruck im Einsatz. (TT.com)