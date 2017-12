Amras – Die Essenszubereitung mit einem Gaskocher ging für einen 40-jährigen Lkw-Lenker am Sonntagabend am A12-Rastplatz „Ampasser Hof“ gründlich daneben. Der Serbe wollte sich in der Fahrerkabine gegen 19 Uhr sein Mahl mit einer Gaskartusche mit Kochaufsatz zubereiten, die er ungesichert am Boden aufstellte.

Während der Essenszubereitung hielt sich der Mann in die Schlafkoje auf und schlief eigenen Angaben zufolge ein. Erst durch das Feuer in der Fahrerkabine wurde er wach und konnte sich zum Glück noch selbstständig aus dem Lkw befreien. Er erlitt jedoch massive Verbrennungen an beiden Handflächen und musste in der Innsbrucker Klinik sofort operiert werden.

Am Lkw entstand erheblicher Sachschaden. Der Brand wurde von der Berufsfeuerwehr Innsbruck gelöscht. Beim 40-Jährigen konnte ein Alkoholgehalt der Atemluft von knapp über 1 Promille festgestellt werden. (TT.com)