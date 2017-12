New York – Beim Brand eines Einfamilienhauses in New York sind eine Frau und drei ihrer Kinder ums Leben gekommen. Fünf weitere Menschen in dem Haus wurden verletzt, darunter der Vater, teilte die New Yorker Feuerwehr am Montag mit. Das Feuer sei in der Nacht zum Montag aus zunächst unbekannter Ursache wahrscheinlich im Erdgeschoß des Hauses ausgebrochen.

Der Brand sei „nicht verdächtig, sondern ein Unfall“, sagte Feuerwehrchef Daniel Nigro. Die 40 Jahre alte Frau, ihre drei Jahre alte Tochter und zwei sieben und elf Jahre alten Söhne wurden tot aus dem ersten Stock des Gebäudes im Stadtteil Brooklyn geborgen. Der Vater und zwei weitere Kinder wurden schwer verletzt, ein weiteres Kind der Familie sowie ein Cousin leicht. Rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand nach stundenlanger Arbeit schließlich löschen. (APA/dpa)