Innsbruck – Alle Jahre wieder führt die Tiroler Polizei verschärfte Kontrollen in der Adventszeit durch. Die Bilanz: Die Zahl der Alkoholunfälle liegt heuer leicht niedriger als im Vorjahr. Insgesamt wurden 13 Alkoholunfälle und 241 Alkoholfahrten registriert, knapp 14.000 Alkotests wurden durchgeführt.

Den höchsten Wert stellten die Polizisten übrigens bei einem Unfalllenker in Ramsau im Zillertal fest. Er hatte 2,24 Promille Alkohol im Blut. Laut Exekutive sind die starken Alkoholisierungen (0,8 Promille und mehr) 2017 aber wieder etwas gesunken.

Appell der Polizei

Auch in den kommenden Tagen wird intensiv kontrolliert. Die Polizei appelliert an die Tiroler, das Auto nach dem Alkoholkonsum lieber stehen zu lassen. „Eine Alkoholfahrt zieht vielfach nicht nur eine Strafe nach sich, sondern hat unter Umständen weitere gravierende Folgen: Regressforderungen von Versicherungen, Nachschulungen, Untersuchungen, Verlust des Arbeitsplatzes etc. Vor allem aber führen Alkoholfahrten bei tödlichen oder gravierenden Verletzungen zu großem Leid bei den Betroffenen“, so die Landesverkehrsabteilung in einer Aussendung. (TT.com)