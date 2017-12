Einschränkungen im Nahverkehr: Die S-Bahn Züge zwischen Innsbruck und Steinach am Brenner/retour verkehren normal im Halbstunden-Takt. Für die S-Bahn Züge bis Brennero/Brenner gibt es alle Stunden einen Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Steinach am Brenner und Bahnhof Brennero/Brenner mit besonderen Halten in St. Jodok am Brenner und Gries am Brenner im Ort (der Bahnhof kann nicht direkt angefahren werden) sowie in der Gegenrichtung zwischen Brennero/Brenner und Steinach am Brenner. Die Züge warten die Busse des Schienenersatzverkehrs grundsätzlich nicht ab, aber durch den Halbstunden-Takt sind keine längeren Wartezeiten zu erwarten. Wichtiger Hinweis: Um die jeweiligen Anschlüsse zu erreichen wird den Kundinnen und Kunden generell empfohlen, nach Möglichkeit die jeweils frühere Verbindung zu wählen, da es im Straßenverkehr zu Verzögerungen kommen kann. Einschränkungen im Fernverkehr: Züge aus Richtung München kommend, enden in Innsbruck Hbf. Der Schienenersatzverkehr mit Bussen verkehrt zwischen Innsbruck Hbf. (Abfahrt vom Frachenbahnhof) bis Brennero/Brenner. Die Anschlusszüge in Richtung Italien warten die Ankunft der Busse ab. Züge aus Richtung Italien kommend, enden am Bahnhof Brennero/Brenner. Der Schienenersatzverkehr mit Bussen verkehrt zwischen Bahnhof Brennero/Brenner und Innsbruck Hbf. (Frachtenbahnhof). Die Züge warten die Ankünfte der Busse in Innsbruck vorerst ab.