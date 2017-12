In einem Einfamilienhaus in Thaur kam es am Samstag gegen 17 Uhr zu einem Brand. Dieser wurde durch eine auf einer Hundebox abgestellten Grabkerze in einem Tonbehälter verursacht. Das Ehepaar befand sich zu diesem Zeitpunkt in einem Nebenraum und bemerkte den Brand rechtzeitig. Der Hausbesitzer versuchte sofort mit einem Feuerlöscher zu löschen. Der Brand wurde dann schlussendlich durch die Feuerwehr Thaur gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. (TT.com)