Schwaz/Thaur – Die Gefahr durch aufgestellte Kerzen zur Weihnachtszeit hat sich in Tirol am Wochenende bereits drei Mal bestätigt. Sonntagfrüh brannte es in Schwaz und Innsbruck. In Thaur war es bereits am Vortag zu einem Brand gekommen. Zwei Personen erlitten bei den Bränden eine Rauchgasvergiftung.

Am Vormittag des Heiligen Abends fing ein Adventskranz in einer Wohnung in der Innsbrucker An-der-Lan-Straße Feuer. Grund waren offenbar dürre Zweige, so die Polizei gegenüber der Tiroler Tageszeitung Online. Die 92-jährige Bewohnerin versuchte noch, den Brand selbst mit einer Decke zu löschen.

Die Einsatzkräfte rückten mit Großaufgebot an. Zehn Rettungsmitarbeiter mit drei Fahrzeugen sowie 16 Feuerwehrmänner mit fünf Fahrzeugen eilten zum Unglücksort. Die Bewohnerin wurde in die Klinik gebracht. Wie schwer sie verletzt wurde, ist unklar.

Knisternde Geräusche weckten Mann in Schwaz

Ebenfalls am Heiligen Abend breitete sich gegen 5.30 Uhr in einer Wohnung in Schwaz ein Küchenbrand aus, der von einer über Nacht auf der Fensterbank aufgestellten Kerze ausgelöst wurde. Es entstand erheblicher Sachschaden. Der Bewohner war durch Knistergeräusche geweckt worden und konnte den Brand mit einem Schaumfeuerlöschgerät selbst bekämpfen. Der 63-Jährige musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert werden.

Bereits am Vorabend war es in Thaur in einem Einfamilienhaus zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Hier war eine Kerze auf einer Hundebox aufgestellt. Die Hausbesitzer befanden sich in einem Nebenraum und bemerkten den Brand rechtzeitig und versuchten es mit einem Feuerlöscher – endgültiges „Brand aus“ konnte allerdings erst die zu Hilfe gerufene Feuerwehr geben. (TT.com, APA)