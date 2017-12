Sölden - Ein Skitag in Sölden endete für ein zwölfjähriges Mädchen am Heiligen Abend mit schweren Verletzungen im Krankenhaus. Das Mädchen aus den Niederlanden war in den Mittagsstunden auf einer blau markierten Skipiste mit einem 16-jährigen Deutschen zusammengekracht. Bei der Kollision zog sich das Mädchen eine schwere Kopfverletzung und einen Beinbruch zu.

Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Innsbruck geflogen. Der 16-Jährige zog sich einen Nasenbeinbruch zu und wurde von der Rettung zum lokalen Arzt gebracht. (TT.com)