In der An-der-Lan-Straße in Innsbruck brach Sonntagfrüh ein Feuer auf dem Balkon einer Wohnung aus. Durch eine in einem Tongefäß abgestellte Fackel waren Teile der Holzverkleidung des Balkonbodens in Brand geraten.

Durch die Hitzeentwicklung brach ein Balkonfenster, wodurch Rauchqualm in die Wohnung eindrang. Der Brand wurde durch die Berufsfeuerwehr Innsbruck gelöscht. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit unbekannt. Personen kamen nicht zu Schaden. (TT.com)