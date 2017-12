Patsch – Am Montag geriet um etwa 14.15 Uhr in einem Haus in Patsch ein Elektrogerät im Wohnzimmer in Brand. Die Feuerwehr wurde alarmiert. Aufgrund von Sauerstoffmangel ging das Feuer jedoch von selbst aus, weshalb die Feuerwehr gar nicht mehr tätig werden musste. Beim Brand wurde niemand verletzt, die Bewohner waren zu dem Zeitpunkt nicht im Haus. Durch Rußniederschlag entstand Sachschaden. Wie hoch dieser ausfiel, ist noch unklar. (TT.com)