Obsteig – Ein stark betrunkener 72-Jähriger fuhr am Montag gegen 19 Uhr mit seinem Auto auf der Bundesstraße von Nassereith in Richtung Mieming. In Obsteig verpasste der Mann die Einfahrt zu einem Parkplatz. Er hielt deswegen kurz an, legte den Retourgang ein und fuhr rückwärts. Dabei prallte er mit dem Auto eines 30-Jährigen zusammen, der gerade vom Parkplatz auf die Bundesstraße fahren wollte.

Beide Männer blieben unverletzt. Die Beifahrerin (30) des 30-Jährigen wurde allerdings unbestimmten Grades verletzt. Sie wurde nach medizinischer Erstversorgung in die Klinik nach Innsbruck gebracht. Dem 72-jährigen wurde aufgrund seiner starken Alkoholisierung noch an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. (TT.com)