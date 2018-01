Sölden – Ein Skiausflug am Christtag in Sölden endete für einen 25-jährigen Tschechen tödlich. Gegen 11 Uhr kam der Schifahrer aus unbekannter Ursache im Söldener Skigebiet von einer roten Piste ab und prallte gegen einen Baum. Dabei zog er sich schwerste Kopfverletzungen zu. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik gefolgen. Wie die Polizei nun mitteilt, verstarb der 25-Jährige in einem Krankenhaus in Tschechien an den Folgen seiner Verletzungen. (TT.com)