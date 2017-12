Aurach – Sternspritzer führten am Christtag zu einem Christbaumbrand in einer Wohnung in Aurach. Eine Pensionistin (73) zündete die hängenden Kerzen gegen 17.20 Uhr an. Daraufhin fing der Tannenbaum sofort Feuer. Ein 48-Jähriger eilte herbei und schaffte den brennenden Baum sofort ins Freie. Dabei erlitt er Verbrennungen ersten Grades im Gesicht sowie zweiten Grades an den Händen. (TT.com)