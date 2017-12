Duisburg – Auf dem Rhein ist in Duisburg in Deutschland am zweiten Weihnachtsfeiertag ein Hotelschiff gegen einen Brückenpfeiler der Autobahn 42 geprallt. Dabei wurden nach ersten Informationen 18 Menschen leicht verletzt, zwei weitere mussten mit schwereren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr bestand nicht, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Ob es weitere Verletzte gab, war in der Nacht zum Mittwoch noch unklar. Das Schiff wurde bei dem Aufprall am Bug beschädigt. An Bord der „Swiss Crystal“ befanden sich während des Unfalls 129 Menschen. Ein zweites Passagierschiff kam der havarierten „Swiss Crystal“ zu Hilfe und nahm die Passagiere an Bord. Die A42 wurde wegen des Unfalls zwischen Kamp-Lintfort und Duisburg-Nord gesperrt.

Dass die Fahrbahn vor Mittwoch wieder freigegeben wird, sei unwahrscheinlich, sagte der Sprecher. Vor der Freigabe müsse ein Statiker die Brücke erst prüfen. „Wie die Schäden sich entwickeln, kann man natürlich am Besten im Hellen erkennen“, sagte er. Mehrere Feuerwehrschiffe waren im Einsatz. Notärzte behandelten Passagiere vor Ort. (APA/dpa)