Innerkrems – Ein schwerer Verkehrsunfall hat gestern, Dienstagabend, in Kärnten ein Todesopfer gefordert. Ein 35-jähriger Steirer kam gegen 19 Uhr mit seinem Pkw auf der Innerkremser Landesstraße in Innerkrems (Bezirk Spittal/Drau) von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug wurde laut Polizeiangaben über einen Schneewall in die Luft geschleudert und prallte nach ca. 30 Metern gegen eine Trafostation.

Ein 28-jähriger Beifahrer aus dem Bezirk Spittal/Drau erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Lenker und ein weiterer 26-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus dem Bezirk Spittal/Drau, wurden schwer verletzt in das Krankenhaus Spittal/Drau gebracht. Ein Alkotest beim Lenker verlief positiv. (APA)