Zell am See – Ein Streit während der Autofahrt hat am Dienstagabend in Zell am See (Pinzgau) mit einem Verkehrsunfall geendet. Eine 23-Jährige griff ihrem Freund während der Fahrt vom Beifahrersitz aus plötzlich auf das Lenkrad und verriss das Steuer. Der Wagen kam deshalb von der Fahrbahn ab und krachte gegen die Leitschiene. Dabei wurde die Angestellte verletzt, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Die Frau war mit ihrem 27-jährigen Freund während der Fahrt von Bruck an der Glocknerstraße Richtung Zell am See in Streit geraten. Dabei kam es zu dem folgenschweren Zwischenfall. Die 23-Jährige wurde beim Unfall verletzt. Das Rote Kreuz lieferte sie ins Krankenhaus Zell am See ein. Der Lenker, der nicht alkoholisiert war, blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand erheblicher Schaden. (APA)