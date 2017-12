Bezirk Innsbruck-Land

Lawine am Glungezer: Verschütteter unverletzt geborgen

Bei einem Lawinenabgang am Glungezer südöstlich von Innsbruck wurde am Mittwoch eine Person teilverschüttet und nach einer Suchaktion unverletzt geborgen. In Hochfügen wurde eine Frau bei einem Lawinenabgang teilverschüttet und verletzt.