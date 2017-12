Innsbruck, St. Jodok – Nach der Entgleisung eines Güterzugs auf der Brenner-Bahnstrecke bleibt diese noch bis mindestens 5. Jänner gesperrt. Ab dann dürfte mit der Freigabe eines Gleises zu rechnen sein, erst einige Tage später wird die Strecke wieder vollständig befahrbar sein. Die Aufräumarbeiten gestalten sich schwierig. Die Unfallstelle zwischen Grieser Tunnel und Stafflacher Tunnel sei nur auf Schienenweg oder zu Fuß erreichbar, das Wetter trage das Seinige bei, berichtet ein ÖBB-Sprecher.

Noch immer ist die Unfallursache unklar, die Untersuchungen laufen.

40 Minuten länger im Fernverkehr

Die S-Bahn und REX Züge fahren seit Mittwochfrüh wieder planmäßig zwischen Innsbruck und Matrei. Da in Steinach am Brenner alle Gleise für die Baufahrzeuge zur Wiederherstellung der Strecke gebraucht werden, werden Reisende ab Matrei Richtung Süden stündlich mit Bussen im Schienenersatzverkehr mit Halten in Steinach am Brenner, St. Jodok am Brenner und Gries am Brenner befördert. Dasselbe gilt für die Gegenrichtung. Reisende sollten jedenfalls genügend Zeit einrechnen: Ab Matrei fahren die Züge planmäßig ab. Um Anschlüsse – etwa in Innsbruck – zu erreichen, raten die ÖBB, frühere Verbindungen zu wählen, da es durch Umstiege und den Straßenverkehr zu Verzögerungen kommen kann.

Passagiere im Fernverkehr, die aus Richtung München kommen, müssen in Innsbruck auf Busse umsteigen, diese fahren bis zum Brenner. Dort warten die Anschlusszüge Richtung Italien die Ankunft der Busse ab. Reisende aus Italien Richtung Innsbruck werden ab dem Brenner ebenfalls mit Bussen nach Innsbruck gebracht.

Speziell im Fernverkehr sollten Reisende zusätzlich 40 Minuten einplanen und sich vor Fahrtantritt auf der Website der ÖBB (www.oebb.at) erkundigen. (TT.com)