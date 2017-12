St. Johann – Ein schrecklicher Unfall hat sich in der Nacht auf Donnerstag am Bahnhof in St. Johann ereignet. Dort war ein 16-jähriger Urlauber aus München mit einer Freundin zuvor mit dem Zug aus Kitzbühel gekommen. Um 1.30 Uhr waren die beiden immer noch am Bahnhof. Das 18-jährige Mädchen hatte auf einer Bank am Bahnsteig Platz genommen.

Der Bursche wollte sie aus Spaß mit Schneebällen bewerfen und stieg dazu auf einen Güterwaggon. „Dabei dürfte es zu einem Stromüberschlag gekommen sein“, so ein Sprecher der Landespolizeidirektion. Der Jugendliche hatte keine Überlebenschance, 15.000 Volt jagten durch seinen Körper. Er starb vor den Augen seiner Freundin. Diese alarmierte die Einsatzkräfte, versuchte noch, Erste Hilfe zu leisten. Auch eine Zeugin, die durch den lauten Knall alarmiert worden war, wollte noch helfen. Der Notarzt konnte allerdings nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen.

Noch in der Nacht wurde die Mutter des Burschen alarmiert, die mit ihm in Tirol Urlaub gemacht hatte. Die Polizei hat eine Obduktion angeordnet.

Immer wieder Zwischenfälle

Alleine im Jahr 2016 gab es in Tirol sieben Zwischenfälle auf Bahnanlagen, zwei davon endeten tödlich. Zuletzt hatte ein Fall in Innsbruck für Aufsehen gesorgt, als dort im Vorjahr ein 19-Jähriger mit Freunden auf einen Kesselwaggon am Güterbahnhof geklettert war. Der Bursche erlitt einen Stromschlag – überlebte aber wie durch ein Wunder schwerst verletzt.

Die ÖBB haben zu Beginn des Schuljahres mit einer österreichweiten Kampagne reagiert, weil es vor allem durch jugendliche Aktionen immer wieder zu gefährlichen Situationen kommt. Die Sicherheitskampagne „Pass auf dich auf“ hat zum Ziel, das Verhalten in der Nähe von Bahnanlagen zu verbessern und das Sicherheitsbewusstsein von Jugendlichen zu verbessern.

Mit Plakaten im Bahnhofsbereich, bei Gesprächen, in sozialen Netzwerken und mit Informationsbroschüren wollen die ÖBB sensibilisieren und auf die Gefahren im Bahnbereich aufmerksam machen. (TT.com)