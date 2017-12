Hainzenberg – Spät in der Nacht fuhr eine Gruppe Rodler am Mittwoch von einer Hütte in Hainzenberg in Richtung Tal. Unten angekommen bemerkten die Freunde, dass ein Mann aus ihrer Gruppe fehlte. Sie stiegen gemeinsam noch einmal über die Bahn auf, um nach ihm zu suchen. Gegen 22 Uhr alarmierten sie schließlich Bergrettung und Polizei, die bei starkem Schneefall eine Suchaktion starteten. Nach über einer Stunde konnte der Vermisste schließlich abseits der Rodelbahn gefunden werden.

Ob er verletzt wurde, konnte die Polizei vorerst nicht beantworten, der Mann war offenbar stark betrunken und konnte nicht einvernommen werden. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert. (TT.com)