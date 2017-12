Buch – Bei der Kollision zweier Pkw in Buch bei Jenbach wurden am Donnerstagnachmittag zwei Frauen unbestimmten Grades verletzt. Gegen 15 Uhr bog eine 31-jährige in der Schweiz wohnhafte Österreicherin von einem Parkplatz auf die B171 ein, übersah dabei aber das herannahende Auto eines 44-jährigen Schweden.

Die Fahrzeuge prallten mit voller Wucht gegeneinander, wodurch der Pkw der 31-Jährigen auf das Gelände einer Autofirma geschleudert wurde. Das Auto des Schweden kam rund 30 Meter von der Unfallstelle entfernt auf der Bundesstraße zum Stillstand.

Seine 41-jährige ebenfalls aus Schweden stammende Beifahrerin und die 31-jährige Österreicherin wurden verletzt und ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Der Schwede und zwei im Auto der 31-Jährigen mitfahrenden Jugendlichen blieben unverletzt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)