Moskau – Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ist ein Linienbus in Moskau in eine Menschenmenge gefahren. Der Vorfall am Freitag hat in der russischen Hauptstadt große Aufregung auslöst. Drei Menschen wurden nach Angaben der Verkehrspolizei verletzt, als der Bus bei einer Haltestelle auf den Gehsteig geriet. Das meldete die Agentur Interfax.

Der Busfahrer habe einem anderen Fahrzeug ausweichen wollen und sei deshalb über den Randstein gefahren, sagte ein Polizeisprecher. Erste Berichte über zwei Tote bei dem Unfall im Nordwesten der Stadt wurden dementiert. Unter Moskauer Internetnutzern hatte sich die Falschmeldung von Todesopfern rasend schnell verbreitet.

Am Montag war bei einem rätselhaften Unfall in Moskau ein Bus die Treppe zu einer Unterführung hinabgerollt. Dabei waren vier Fußgänger ums Leben gekommen, weitere elf Menschen waren verletzt worden. Der festgenommene Fahrer sagte nach Angaben der Ermittlungsbehörden, die Bremsen hätten versagt. (APA/dpa)