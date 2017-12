Fliess – Am Freitagnachmittag ereignete sich am Venet im Gemeindegebiet von Fliess ein schwerer Rodelunfall. Zwei Deutsche (20 und 21 Jahre alt) fuhren von der Bergstation Venet-Süd in Richtung Mittelstation ab, benutzten dabei aber im oberen Teil nicht die Rodelbahn. Trotz eines mehrfach beschilderten Verbots rasten sie gegen 14.30 Uhr über die Skipiste hinunter und wollten mit hoher Geschwindigkeit in die Rodelbahn einfahren.

Als der Lenker eine Frau mit Kleinkind auf der Rodelbahn bemerkte, steuerte er die Rodel in ein Fangnetz, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die beiden Rodler wurden dabei auf die Piste zurückgeschleudert und zogen sich schwere Verletzungen zu. Beide Männer wurden nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Zams geflogen. (TT.com)