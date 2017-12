Bozen – Schrecklicher Zwischenfall mitten in der Altstadt von Bozen: Ein mutmaßlicher Dieb war laut Südtirol Online am Samstag auf der Flucht und fühlte sich in einem Gebäudekomplex offenbar in die Ecke gedrängt.

Oberhalb der Franziskanerstube kletterte er auf den Fenstersims und versuchte über der bekannten Gasse mit einem Sprung auf die andere Seite zu fliehen. Dabei dürfte er den Abstand unterschätzt haben. Er verfehlte die andere Seite, prallte gegen eine Jalousie beim gegenüberliegenden Gebäude und fiel mehrere Meter zu Boden.

Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. (TT.com)