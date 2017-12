Mondsee – Im Ortszentrum von Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) ist am Sonntag gegen 11.00 Uhr eine alte Villa in Brand geraten. Die Bewohner des dreigeschossigen Mehrparteienhauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Das Feuer dürfte von einem am Balkon in einer Laterne abgestellten Friedenslicht ausgegangen sein und griff auf den Dachstuhl über. Mehr als 100 Feuerwehrleute standen im Einsatz.

assanten hatten den Brand am Vormittag bemerkt und Alarm geschlagen. Die 75-jährige Bewohnerin der Wohnung im zweiten Obergeschoß versuchte noch, gemeinsam mit ihrem Bruder die Flammen am Balkon zu löschen. Das gelang zwar, allerdings hatte das Feuer durch eine Holzverschalung mittlerweile auch den Dachstuhl in Brand gesetzt. Durch den mehrschichtigen Aufbau des Daches war die Brandbekämpfung laut Polizei schwierig.

Um die Flammen unter Kontrolle zu bringen, mussten Feuerwehrleute zuerst das Dach öffnen. Verletzt wurde durch den Brand niemand, allerdings entstand erheblicher Sachschaden. Die sieben Bewohner des Wohnhauses wurden durch das Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut. (APA)