Innsbruck – Speiseöl, das in einem Topf in Brand geraten war, löste am Silvestertag in Innsbruck einen Feuerwehreinsatz aus. Eine 51-Jährige hatte gegen 16.10 Uhr im Stadtteil Pradl einen Topf voller Öl erhitzt. Dann verließ sie kurz die Küche. Plötzlich bemerkten die Frau und ihre 27 Jahre alte Tochter, dass das Fett Feuer gefangen hatte.

Die beiden Frauen versuchten, mit Decken und Geschirrtüchern die Flammen zu ersticken – jedoch vergeblich. Die Tochter setzte einen Notruf ab. Die Feuerwehr konnte den brennenden Topf anschließend rasch löschen. Die beiden Frauen blieben unverletzt. Die Wohnung ist weiter bewohnbar. (TT.com)