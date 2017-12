Schwaz – Ein zweijähriges Kind aus Deutschland wurde am Silvestertag vom Familienhund gebissen. Die Urlauberfamilie hielt sich in einer Wohnung in Schwaz auf, als das Tier plötzlich zuschnappte und das Kleinkind im Gesicht erwischte. Das verletzte Kind wurde zur Behandlung in die Klinik nach Innsbruck gebracht. (TT.com)