Potsdam – Bei Unglücken mit Feuerwerkskörpern sind zum Jahreswechsel in Brandenburg zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein 35-jähriger Mann starb in Gusow-Platkow bei Frankfurt/Oder, als er Knaller in seinem Garten zündete, wie die Polizei am Montag mitteilte. In Kleinmachnow bei Potsdam kam ein 19-Jähriger kurz nach Mitternacht durch selbstgebautes Feuerwerk ums Leben. Zahlreiche Menschen wurden durch Böller verletzt.

Die Feuerwerkskörper, durch die der 35-Jährige in Gusow-Platkow getötet wurde, explodierten aus unbekannter Ursache, wie Torsten Herbst, Sprecher des Brandenburger Polizeipräsidiums, sagte. Gäste der Party leisteten dem Schwerverletzten erste Hilfe. Doch trotz Einsatzes eines Notarztes erlag der Mann noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Feuerwerk wurde zum tödlichen Geschoss

Der 19-Jährige in Kleinmachnow wollte nach Polizeiangaben bei einer Feier ein selbstgebautes Feuerwerk zünden und wurde dabei am Kopf getroffen. Er starb trotz sofortiger Reanimationsversuche auf der Straße. Nach Polizeiangaben sicherten Kriminaltechniker und Spezialisten des Landeskriminalamtes bis Montagvormittag Spuren. Herkunft und Bestandteile des Feuerwerks sollen ermittelt werden.

Ein sogenannter Polenböller verletzte den Elfjährigen in Flecken-Zechlin vor allem an den Augen. Er war nach Polizeiangaben aus einer Gruppe von Jugendlichen heraus mit Knallern beworfen worden. Von insgesamt acht Tatverdächtigen wurden die Personalien aufgenommen. Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und fahrlässige Körperverletzung wurden aufgenommen.

35 Verletzte in Neapel

Trotz massiver Kampagnen gegen die Silvesterknallerei sind in Italien bei Neujahrsfeiern mehrere Personen verletzt worden. 35 Verletzte, darunter einige Minderjährige, wurden allein im Raum von Neapel behandelt.

Ein Zwölfähriger, der sich mit seinen Eltern auf dem Balkon seiner Wohnung befand, wurde von einer Pistolenkugel am Bein verletzt. Einige Jugendliche hatten geschossen, berichteten italienische Medien am Montag. Der Bub wurde ins Spital eingeliefert, sein Zustand sei nicht besorgniserregend. Ein 51-jähriger Mann, der mit seinem Auto in Neapel unterwegs war, wurde ebenfalls von einer Pistolenkugel getroffen, die Unbekannte abgefeuert hatten. Im Raum der süditalienischen Stadt Caserta wurden vier Personen wegen der Silvesterknallerei verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert.

Kurz vor Jahreswechsel floriert in Italien und insbesondere im Raum von Neapel traditionell der Schwarzmarkt mit illegalen Knallern, die oftmals große Mengen Pulver enthalten und gegen die Sicherheitsbestimmungen verstoßen. In verschiedenen Regionen wurden illegale Böller beschlagnahmt, in mehreren Städten Knallkörper zu Silvester verboten.

Zwischen Weihnachten und Neujahr waren große Mengen pyrotechnischer Gegenstände und Explosivstoff beschlagnahmt worden. Fünf Personen wurden festgenommen, 104 angezeigt. Mehrere Werke im Raum von Neapel, in denen Knallkörper hergestellt werden, wurden kontrolliert. In mehreren Kommunen hat man ein Verbot für Böller und Feuerwerkskörper samt Strafandrohungen eingeführt, die Geldstrafen betrugen bis zu 500 Euro. (APA/dpa)