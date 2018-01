Von Marco Witting

Innsbruck – Es ist eine zwiespältige Bilanz: Einerseits starben im Vorjahr 29 Menschen auf den Tiroler Straßen. Andererseits bedeutet der Wert einen deutlichen Rückgang in der langjährigen Bilanz und einen absoluten Tiefstand. Für die Tiroler Polizei „erfreulich“, wie Markus Widmann, Leiter der Verkehrsabteilung, erklärt. Aber auch Ansporn, in den kommenden Monaten genau hinzusehen und weiter daran zu arbeiten, dass der langjährige Trend sich fortsetzt.

45 Verkehrstote im Jahr 2016 und 54 Verkehrstote im Jahr 2015 – diese Zahlen waren nach Ansicht der Polizei „Ausreißer nach oben“, die man sich nicht wirklich erklären konnte. „Der langfristige Trend zeigt nach unten und das abgelaufene Jahr ist eine Bestätigung dafür“, sagt Widmann. Der dafür eine Vielzahl an Gründen anführt. „Es sind viele Mosaiksteine, die dazu führen.“ Da gebe es natürlich die Entwicklungen bei der Verkehrssicherheit, ein verbessertes Notarztsystem, aber auch den starken Fokus auf „Prävention und Überwachung“, wie Widmann erklärt. Die 29 Verkehrstoten in Tirol seien jedenfalls der niedrigste Wert seit 50 Jahren.

Österreichweit gab es insgesamt 413 tödliche Verkehrsunfälle, was einen Rückgang von 19 Toten bzw. von 4,4 Prozent bedeutet. „Jeder schwere Verkehrsunfall ist mit viel Leid für die Opfer und deren Angehörige verbunden, deshalb ist größtmögliche Verkehrssicherheit ein wichtiges Anliegen“, kommentierte Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) die Bilanz. Mit 2.948 Toten war 1972 das bisher „schwärzeste Jahr“ der Unfallstatistik, 2017 war es im Vergleich dazu ein Siebentel. Die Zahl zugelassener Fahrzeuge hat seit 1972 jedoch von 2,5 Millionen auf 6,8 Millionen zugenommen. Eine Zunahme bei den Todesopfern gab es in Salzburg, der Steiermark, in Vorarlberg und Wien.

Größte Gruppe bei den tödlichen Unfällen sind Pkw-Insassen mit bundesweit 182 Toten. Zudem starben 83 Motorradfahrer, 13 Mopedlenker, 32 Radfahrer, 72 Fußgänger und sieben sonstige Verkehrsteilnehmer. Als vermutliche Hauptunfallursachen der tödlichen Verkehrsunfälle gelten weiterhin mehrheitlich Unachtsamkeit bzw. Ablenkung (32,3 Prozent) und nicht angepasste Fahrgeschwindigkeit (26,3 Prozent). Hier will Widmann auch in Zukunft weiter den Fokus auf Überwachung und Prävention legen. Der Verkehrsclub Österreich VCÖ fordert unterdessen verstärkte Verkehrssicherheitsmaßnahmen. Als Vorbild sieht Christian Grazer vom VCÖ die Schweiz. „Die Schweiz geht konsequenter gegen Schnellfahren vor. Es gibt beim Überschreiten von Tempolimits de facto keine Toleranz und wer 20 km/h zu schnell fährt, zahlt umgerechnet mehr als 150 Euro, das ist fünfmal so hoch wie in Österreich.“

Die Tiroler Polizei wird sich die Unfallzahlen in den kommenden Tagen im Detail ansehen. Bundesweit zeigte sich ein Anstieg bei tödlichen Unfällen auf Autobahnen und Schnellstraßen – und das gleich um 20 Prozent. Acht Fußgänger starben im Vorjahr auf Schutzwegen. 37 Prozent aller tödlichen Unglücke waren Alleinunfälle, bei denen nur ein Fahrzeug beteiligt war. 72 tödlich verletzte Fahrzeuginsassen waren nicht angegurtet. Knapp ein Viertel der im Straßenverkehr getöteten Fahrzeuginsassen waren nicht österreichische Staatsbürger.