Bad Häring – Feuerwehreinsatz am Neujahrstag in einem Mehrparteienhaus in Bad Häring: Am Montagvormittag brach in der Küche einer Dachgeschosswohnung ein Brand aus. Die Flammen sprangen auch auf den Dachstuhl über. Die Freiwilligenen Feuerwehren Bad Häring und Wörgl, die mit 55 Mann und sechs Fahrzeugen im Einsatz waren, konnten verhindern, dass sich der Brand noch weiter ausdehnte. Die Flammen waren laut Polizei in kürzester Zeit gelöscht.

Ein technischer Defekt an einem Elektrogerät dürfte Auslöser des Feuers gewesen sein, teilte die Polizei mit. Die Bewohnerin hatte ihr Zuhause etwa eine Stunde vor Ausbruch des Brandes verlassen. Das Gerät war jedoch nicht in Verwendung.

Verletzt wurde niemand, die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Während der Löscharbeiten war die L208 für rund eine Stunde komplett gesperrt. (TT.com)