Rum – Drei Buben wurden am Neujahrstag in Rum verletzt, als eine Feuerwerksrakete explodierte. Die elf, zwölf und 13 Jahre alten Burschen hatten die Rakete auf dem Parkplatz bei einem Einrichtungshaus gefunden. Offenbar war sie in der Silvesternacht dort liegen geblieben.

Der Zwölfjährige zündete den Feuerwerkskörper an. Die Rakete explodierte sofort. Alle drei Burschen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden von der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht. (TT.com)