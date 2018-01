Innsbruck – Nach einem Unfall in der Innsbrucker Museumstraße am Dienstagmorgen sucht die Polizei nach Zeugen: Gegen 8.20 Uhr kollidierten in der Unterführung vor dem Sillpark ein Pkw und ein Lkw. Der 84-jährige Autofahrer war mit seinem Fahrzeug von der Weinhardstraße stadteinwärts unterwegs, der Laster bog von der Amraserstraße in die Museumstraße ein.

Die Fahrzeuge streiften einander in der Unterführung, der Pkw prallte daraufhin gegen die Leitplanke an der rechten Fahrbahnseite und wurde erheblich beschädigt. Der 84-Jährige wurde von der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrsinspektion Innsbruck (Tel.: 059133/7591) zu melden. (TT.com)