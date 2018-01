Innsbruck – Eine Fußgängerin (83) ist am Mittwoch in Innsbruck von einem Auto erfasst und verletzt worden. Am Herzog-Siegmund-Ufer parkte ein 34-Jähriger mit seinem Pkw gerade rückwärts aus, als die Pensionistin hinter dem Auto vorbeiging. Der Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, das Heck erfasste die Frau und stieß sie zu Boden. Die Rettung brachte die Verletzte in die Klinik. (TT.com)