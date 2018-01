Sturm Burglind

Großeinsatz in Kitzbühel: Sturm legt Hornbahn lahm

Etwa 20 Wintersportler saßen am Mittwochnachmittag in den Gondeln der stillstehenden Bahn fest. Alle konnten innerhalb von zwei Stunden unverletzt geborgen werden. Die Bahn bleibt auch am Donnerstag außer Betrieb.