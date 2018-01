In Hochfügen im Zillertal kam am Mittwochnachmittag ein vollbesetzter Skibus von der schneebedeckten Fahrbahn ab und rutschte mehrere Meter über die Böschung. Das Fahrzeug war mit etwa 50 Insassen talwärts in Richtung Fügen unterwegs, als es trotz Schneeketten über den Fahrbahnrand hinaus rutschte und im tiefen Schnee stecken blieb.

Die Fahrgäste konnten laut ersten Informationen das schräg stehende Fahrzeug noch selbst verlassen und kamen mit dem Schrecken davon. (TT.com)