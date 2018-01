Villach – Ein fünf Jahre altes Mädchen ist am Mittwoch im der Kärnten Therme in Warmbad Villach vor dem Ertrinken gerettet worden. Eine 45 Jahre alte Villacherin bemerkte das Mädchen, das reglos am Boden des Pools lag. Sie rief um Hilfe, ein 41-jähriger Steirer barg das Mädchen aus dem Wasser. Das Kind war bereits blau angelaufen und bewusstlos, begann aber selbst wieder zu atmen.

Die Mutter, eine 47 Jahre alte Italienerin, hatte bei der Kinderrutsche auf ihre Tochter gewartet. Das Mädchen war aber offenbar falsch abgebogen und über die Stiege ins Schwimmbecken gelangt. Die Fünfjährige ist Nichtschwimmerin, sie trug auch keine Schwimmhilfe. Das Kind wurde vorsichtshalber ins Klinikum nach Klagenfurt gebracht und dort medizinisch betreut. (APA)