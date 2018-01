Von Denise Daum

Innsbruck – Futter für die Kritiker: Die neue Bahn auf den Innsbrucker Hausberg stand gestern ab 9.45 Uhr still. Der Grund dafür war, dass eine bergabfahrende Kabine bei der Einfahrt in die Mittelstation entgleiste. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich zwölf Personen auf vier Kabinen verteilt in der Luft. Der Betriebsleitung gelang es, die entgleiste Kabine in die Schienenführung zu heben. Nach rund 30 Minuten Stillstand begann das Leerfahren und die Wintersportler wurden aus den Kabinen befreit. Für die Insassen bestand zu keiner Zeit eine Gefahr, wie es von Seiten der Patscherkofelbahn heißt.

Warum es zur Entgleisung der Kabine kam, konnten die Betriebsleiter nach einer ersten Besichtigung nicht eruieren. Deshalb wurde der Notdienst der Firma Doppelmayr verständigt, um sich der Sache anzunehmen.

Während die untere Sektion um kurz nach 11 Uhr wieder Fahrt aufnahm, ging bei der oberen Sektion gestern nichts mehr. Damit stand die Patscherkofelbahn seit Eröffnung am 22. Dezember schon zum dritten Mal still: Zweimal sorgte ein Föhnsturm für die Zwangspause. Auch wenn man dafür Kritik erntete: Für Geschäftsführer Martin Baltes steht außer Frage, dass es bei derartigen Windverhältnissen keine Alternative zum Schließen gab: „Das ist lebensgefährlich, in so einer Situation aufzusperren.“

Dass gestern die Bahn aufgrund eines technischen Defekts stillstand, ist „natürlich blöd“, wie Baltes einräumt. „Es darf freilich nicht passieren, dass eine Kabine entgleist. Aber ich verbuche das jetzt einmal als Kinderkrankheit“, erklärt der Geschäftsführer. Es sei nicht unüblich, dass bei einer neuen Bahn in den ersten Betriebswochen ein technisches Problem auftauche.