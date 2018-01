Innsbruck – Einmal mehr stand Donnerstagfrüh die Seilbahn am Patscherkofel still. Grund war eine Entgleisung einer Kabine der Sektion II talwärts in der Zwischenstation gegen 9.45 Uhr. Die entgleiste Kabine wurde von der Betriebsleitung in die Schienenführung gehoben. Um 10.10 Uhr begann das Leerfahren der Kabinen.

Zu diesem Zeitpunkt befanden sich zwölf Personen (auf vier Kabinen verteilt) in der Bahn. Laut Betreiber bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Insassen.

Die Ursache für die Entgleisung ist derzeit noch nicht bekannt. Die Firma Doppelmayr wurde verständigt, ein Servicetechniker sollte an der Behebung des technischen Defekts arbeiten. Die untere Sektion I wurde wieder in Betrieb genommen, die obere Sektion II blieb vorerst außer Betrieb. (TT.com)