Bezirk Landeck

Alarmbereitschaft in Tirol wegen kritischer Lawinensituation

Am Donnerstag mussten mehrere Straßen in Tirol aufgrund der großen Lawinengefahr gesperrt werden – die Paznauntalstraße wurde sogar von einer Lawine verlegt. Die Einsatzkräfte in Tirol rüsten sich auf ein Wochenende mit kritischer Situation.