See – Gegen 10.25 Uhr löste sich am Donnerstag östlich von See auf einem Wiesenhang ein Schneebrett. Die Lawine verlegte die Paznauntalstraße (B188) auf einer Länge von rund 20 Metern. Der Schnee lag etwa vier bis fünf Meter hoch auf der Fahrbahn.

Laut Polizei war die Bundesstraße für etwa 45 Minuten nur einspurig befahrbar. Personen oder Fahrzeuge wurden von der Lawine nicht verschüttet.

Die Lawinengefahr in Tirol ist von den Experten am Donnerstag als groß, also mit Stufe „4“ der fünfteiligen Skala, eingestuft worden. Schneefall, Regen, Wind und steigende Temperaturen würden dafür sorgen, teilte der Lawinenwarndienst mit. Die Lawinensituation sei „verbreitet heikel“, wurde gewarnt.

Straßen wegen Lawinengefahr gesperrt

Mehrere Straßensperren wegen Lawinengefahr und anhaltend starker Schneefälle hat der ÖAMTC am Donnerstag für Tirol gemeldet. Unter anderem musste die Reschen Straße (B180) zwischen Kajetansbrücke und Nauders in beiden Richtungen wegen drohender Lawinen gesperrt werden, ebenso die Engadiner Straße (B184) auf Höhe Kajetansbrücke.

Ebenfalls wegen Lawinengefahr gesperrt waren die Pitztal Straße (L16) zwischen St. Leonhard und Mandarfen in St. Leonhard im Pitztal, die Kaunertal Straße (L18) im gesamten Verlauf, die Venter Landesstraße (L240) zwischen Zwieselstein und Vent, die Ladiser Straße (L286) im gesamten Verlauf und die Spisser Landesstraße (L348) auf Höhe Staatsgrenze Spiss. Der ÖAMTC riet dazu, bei Fahrten in Westösterreich unbedingt Schneeketten mitzuführen. Derzeit komme es zu zahlreichen Behinderungen wegen hängen gebliebener Fahrzeuge, hieß es. (TT.com, APA)