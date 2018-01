Imst – Eine Lawine löste sich am Donnerstag gegen 14 Uhr im Skigebiet Ischgl. Nach Angaben der Bergbahnen waren drei Personen auf dem Weg in Richtung einer wegen Lawinengefahr gesperrten Piste. Plötzlich löste sich am Gegenhang ein Schneebrett. Ein 44-jähriger Tscheche wurde verschüttet. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät: Er konnte von seinen Begleitern nur noch tot geborgen werden.

Die beiden Überlebenden wurden von Berg- und Pistenrettung aus dem Gefahrenbereich geborgen und anschließend ins Tal gebracht.

22-Jähriger brach tot auf Piste zusammen

Bereits kurze Zeit zuvor waren die Pistenretter mit einem weiteren tragischen Todesfall konfrontiert. Zwei Schweizer Brüder fuhren im freien Skiraum in einem Waldgebiet von der Bergstation der Bodenalpbahn in Richtung Fimbatal. Als der Vorausfahrende bemerkte, dass sein Bruder ihm nicht mehr folgte, blickte er sich um und sah den 22-Jährigen reglos im Schnee liegen.

Über seine Eltern verständigte der Schweizer die Pistenrettung. Gemeinsam mit einem Arzt versuchten die Retter, den jungen Urlauber zu reanimieren. Doch ohne Erfolg. Laut Polizei war der junge Mann ohne Fremdeinwirkung gestürzt und dürfte sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen haben.

Lawine verschüttete Schleppliftspur im Stubaital

Gegen 15 Uhr ging am Gaisskarferner am Stubaier Gletscher eine Lawine ab und verschüttete Teile der Schleppliftspur. Der Lift war zwar im Betrieb, wegen des schlechten Wetters waren aber nur wenige Wintersportler unterwegs. Laut ersten Informationen wurde niemand vom Schneebrett erfasst, eine Suchaktion verlief negativ. Zur Sicherheit wird der Hang derzeit noch mit einem Lawinensuchhund abgesucht.

In Tirol herrschte am Donnerstag eine kritische Situation. Die Lawinenwarnstufe 4 wurde ausgegeben.